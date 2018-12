Guerra nei cieli siriani

Una provocazione indebita. Un'aggressione. È durissimo il Cremlino a fronte dell'azione condotta dagli aerei israeliani contro l'esercito siriano. Tel Aviv non ha commentato l'azione ma è certo che una località, un deposito d'armi a 40 km da Damasco, è stata colpita. Tre soldati sono rimasti feriti. Secondo le accuse la missione avrebbe avuto come obiettivo quello di interrompere il trasferimento di armi dall'Iran, con l'aiuto del governo di Bashar al Assad a Hezbollah in Libano, nemico giurato dello stato ebraico e per danneggiare la presenza militare di Teheran in Siria.