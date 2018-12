Balene: il Giappone riprende la caccia commerciale

"I Paesi che si concentrano esclusivamente sulla protezione delle balene non hanno accettato di prendere misure concrete per raggiungere una posizione comune e - ha detto Yoshihide Suga - alla recente riunione della Comissione è risultato evidente che non è possibile cercare la coesistenza di Stati con opinioni diverse".

La caccia commerciale alle balene è vietata dagli anni '80, ma è norma che non vale per tutti.

In realtà, non si tratta di una violazione della legge. Le decisioni della Commissione per la caccia alle balene non sono infatti obbligatorie.

Il governo nipponico ha comunicato che la caccia avverrà intorno alle acque dell'arcipelago e che, difficilmente, le navi giapponesi raggiungeranno l'Antartide.