Droni a Gatwick: rilasciati gli unici sospetti

Sono stati rilasciati questa domenica marito e moglie di 47 e 54 anni residenti in una cittadina a 8 chilometri da Gatwick, Crawley,che gli inquirenti credevano fossero i manovratori dei droni.

Resta ancora ignoto il sabotatore dell'aeroporto britannico di Gatwick perché alla fine si è scoperto che gli unici due sospetti, fermati venerdì , non c'entrano nulla.

Per l'uomo fermato, un istallatore di finestre con la passione per il modellismo, il datore di lavoro aveva subito fornito un alibi dicendo che mentre i droni disturbatori erano in attività, l'uomo era a lavoro.

Ora l'unica pista che è in mano agli inquirenti è un drone danneggiato; oggi l'aeroporto ha anche lanciato la caccia all'uomo con taglia. È prevista infatti una ricompensa di 50mila sterline per gli informatori che aiuteranno ad arrestare i misteriosi sabotatori.