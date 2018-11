Casamonica, Federica Angeli: "Simili a un clan di ndrangheta"

Per saperne qualcosa di piû ci siamo rivolti a Federica Angeli, giornalista del gruppo l'Espresso che per le sue inchieste sulle mafie romane vive scortata dalla polizia dal 2013.

"Il clan arrivò a Roma negli anni 70 - spiega Angeli - iniziando subito a fare affari con la Banda della Magliana, la più forte organizzazione criminale dell'area in quel periodo. I loro primi interessi erano rappresentati dal prestito di denaro a strozzo e dalla riscossione dei crediti per conto della Magliana: era stesso boss Vittorio Casamonica, che molti ricorderanno per il suo sfarzoso funerale di qualche anno fa , a occuparsene. In seguito la loro influenza è cresciuta al punto che i pubblici ministeri antimafia stimano che il loro patrimonio si aggiri sui 100 milioni di euro".

"Questo clan - sottolinea Angeli - è composto da oltre mille persone, ma il nucleo centrale è fondato su legami di parentela, quindi vale il principio per cui il sangue non tradisce il sangue. E su questo hanno costruito un'organizzazione potente e spietata, proprio come la ndrangheta in altre regioni"