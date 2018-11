Gli attori internazionali sullo scacchiere libico

Con gli Accordi di Skhirat, firmati dalle parti in conflitto in Libia nella cittadina marocchina nel dicembre del 2015, la Comunità internazionale riconosce il governo libico guidato da Fayez al Sarraj, che avrebbe dovuto instradare il Paese verso la stabilizzazione. A tre anni dagli accordi, scaduti peraltro nel dicembre scorso, la situzione è in stato di stallo, complici interessi internazionali divergenti.

Basti pensare a Italia e Francia, i due Paesi europei maggiormenti interessati alle sorti libiche per motivi politici e economici, per quanto d'accordo in linea di principio su molte questioni, in pratica percorrono strade parallele e comunque lontane.