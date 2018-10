Eutanasia, Perduca (ass. Coscioni): "Almeno il 65% degli italiani è favorevole"

Dopo un percorso lungo e tortuoso, il caso Cappato Dj Fabo è finalmente approdato alla Corte Costituzionale.

Sui possibili scenari aperti da un eventuale verdetto di incostituzionalità riguardo alla legge sull'istigazione e aiuto al suicidio (in base alla quale al momento Marco Cappato rischia fino a 24 anni di carcere in due diversi processi) abbiamo chiesto un parere all'ex senatore radicale Marco Perduca, oggi coordinatore di Science for democracy, una piattaforma internazionale creata dall'associazione Luca Coscioni "per il diritto umano alla scienza".

Secondo Perduca, e in base ai dati di un'indagine Istat che dovrebbe essere pubblicata a gennaio - anche nelle fasce di popolazione maggiormente orientate il senso cattolico e conservatore, "almeno il 65% per cento degli italiani sarebbe oggi favorevole al suicidio assistito, laddove non sia piû possibile condurre una vita dignitosa".

"Se venisse in effetti totalmente dichiarato incostituzionale l'articolo 580 del Codice penale italiano (istigazione e aiuto al suicidio) - ci ha detto Perduca - in qualche modo si legalizzerebbe la possibilità di suicidarsi. Non che sia illegale oggi il suicidio, lo era durante il regime fascista; di fatto però chiunque sia coinvolto in questo tipo di attività, qualora siano scelte liberamente e non in maniera forzata o in circostanze mentali discutibili, non andrebbe piû in galera".