Un nuovo gruppo parlamentare per portare avanti un'Europa diversa. E' l'annuncio del vice premier, Luigi Di Maio, in vista delle lezioni europee. A gennaio verrà presentato un manifesto che metterà insieme forze politiche finora non presenti in parlamento. Di Maio ci tiene a chiarire che questo gruppo non avrà nulla a che vedere con la destra sovranista e la con sinistra.