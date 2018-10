Roma-Bruxelles: al via il dialogo sulla manovra di bilancio

Così il commissario europeo agli Affari finanziari Pierre Moscovici, al termine della due giorni italiana in cui ha incontrato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il governatore della Banca d'Italia e il presidente Mattarella.

"La nostra preoccupazione riguarda in modo particolare il bilancio, come verranno finanziate le misure adottate dal governo e quale impatto avranno sull'economia italiana nei prossimi anni. Sappiamo che la situazione è delicata, nessuno ha alcun interesse a creare altre tensioni, che anzi dobbiamo assolutamente evitare . La palla adesso è in mano agli italiani".

L'Italia ha tempo fino a lunedì per inviare i chiarimenti chiesti da Bruxelles. E in partenza proprio da Bruxelles il premier italiano Giuseppe Conte ha parlato di punto di partenza per il processo da cui l'Italia non si tira inidetro. Entro lunedì Bruxelles riceverà i chiarimenti richiesti.

Pierre Moscovici aveva portato ieri la lettera della Commissione europea in cui Bruxelles contestava a Roma una devizione senza precedenti, bocciando le misure previste per la manovra finanziaria del 2019.