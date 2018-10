Macedonia, Zoran Zaev:"Andiamo avanti con il processo già iniziato sull'accordo"

Zoran Zaev, dopo il risultato del referendum del 30 settembre scorso in Macedonia, risponde alle nostre domande. La scelta di appoggiare l’ingresso della Macedonia nell’Unione europea e nella NATO, accettando l’accordo con la Grecia, firmato nel 91, sul cambio nome del paese in Macedonia del Nord, si è tradotto in un nulla di fatto. Ma il Parlamento di Skopje, con la maggioranza dei due terzi, potrebbe dar vita alle modifiche costituzionali per attuare l'accordo Prespa con la Grecia.

"Prima di tutto - ha affermato Zaev al nostro corrispondente Borjan Jovanovski - sono soddisfatto del processo democratico intrapreso in sé, in cui tutti i cittadini votanti hanno deciso secondo volontà dando una direzione specifica a tutti noi politici e al parlamento. I messaggi pervenuti da parte dell'Unione Europea ci incitano comunque a continuare sul cammino già intrapreso, espresso dal 90% dei votanti. Siamo focalizzati su questo e resto convinto che sia utile il dialogo, anche con l'opposizione che comunque rimane favorevole all'Unione Europea e la Nato, di questo sono certo."

Il 90% dei votanti, infatti, nonostante il mancato raggiungimento del quorum, 50% più uno, ha scelto il cambio di nome. Zaev non vede dunque il risultato referendario come un fallimento politico. Contrari all'accordo erano l'opposizione conservatrice e il presidente Gjorgje Ivanov, che aveva invitato al boicottaggio del referendum. Pur favorevoli a Ue e Nato, infatti, gli opponenti ritengono l'intesa con Atene anticostituzionale e dannosa degli interessi nazionali della Macedonia.

"Non escludo il ricorso a delle elezioni anticipate, nel caso in cui non si arrivi a un accordo, ma la Macedonia non ha bisogno di nuove elezioni e credo fermamente nel portare avanti l'obiettivo primario: l'accordo di Prespa".