Macedonia alla vigilia del referendum: le ragioni del "sì" e del "no"

Si avvicina lo storico referendum del 30 settembre in cui i cittadini della Macedonia saranno chiamati a esprimersi sull'accordo siglato tra i governi di Skopje e Atene per la modifica al nome del loro Paese in Repubblica di Macedonia del Nord. Tra i sostenitori del "sì", Ljupco Petkovski è convinto che l'adesione all'Unione europea possa garantire l'attuazione delle riforme, la stabilità e un futuro migliore in generale.

“Con questo accordo – ha detto - la Macedonia e la Macedonia del Nord conquistano il diritto ad avere un futuro più luminoso e la speranza che qualcosa cambi, mentre la Grecia quello di reclamare il suo passato. Non esiste un’intesa perfetta, gli accordi e i difficili compromessi non sono fatti per rendere tutti felici”.