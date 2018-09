"Metoo" a Capitol Hill

Christie Blasey Ford fa il suo ingresso nella commissione di giustizia al Senato a Washington. La docente di psicologia dell'Università di Palo Alto che potrebbe inchiodare Brett Kavanaugh con l'accusa di molestie sessuali, il candidato giudice alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Convocata per raccontare la sua storia, a malapena contiene l'emozione, lei che, come dichiara, non avrebbe voluto esporsi all'attenzione pubblica:

"per un attimo ho creduto che volesse violentarmi. Ho chiesto aiuto quando c'ho provato Brett mi ha messo la mano sulla bocca per zittirmi. E' stato terrificante ed è questo che ha avuto l'impatto più forte nella mia vita. Era difficile per me respirare ed ho pensato che Brett mi avrebbe accidentalmente uccisa".

Ford davanti alla commissione che l'ha ascoltata ha parlato di un incidente che l'ha traumatizzata a vita e dalla quale ancora non si è ripresa:

"Le vittime di abusi sessuali devono essere in grado di decidere quando e come le loro esperienze private possono essere rese pubbliche. Quando la data dell'udienza si avvicinava ho lottato con una difficile scelta. Devo condividere tutto questo con il senato mettendo me e la mia famiglia sotto i riflettori? o devo preservare la mia privacy e fare in modo che il senato prenda una decisione senza conoscere la verità dei suoi comportamenti passati? "

Brett Kavanaugh - Il giudice nominato da Trump alla Corte Suprema ha già negato gli addebiti con gli investigatori del Senato. "Al massimo qualche birra" ha detto "le donne le ho sempre tratatte con rispetto".

La difesa di Kavanaugh

Anche Kavanaugh ha quindi risposto alle domande della Commissione Giustizia del Senato americano e si è difeso dalle accuse.

“Sono innocente” ha detto in lacrime “non ho mai aggredito sessualmente nessuno”

“Non mi farò intimidire e non mi ritirerò dall’iter di nomina alla Corte Suprema" ha dichiarato "potete sconfiggermi nel voto finale ma non riuscirete mai a farmi mollare".

Il giudice ha definito la vicenda “un colpo politico calcolato e coordinato le cui conseguenze persisteranno fino a dopo la sua conferma”. " Il mio nome e la mia famiglia" ha detto "sono stati distrutti”.

Intanto secondo la Cnn fonti vicine alla Casa Bianca sosterrebbero la credibilità della testimonianza della dottoressa Ford. Le stesse fonti dicono che il presidente Trump prenderà una decisione in merito alla nomina di Kavanaugh nelle prossime ore.