Aquarius: Francia dice no allo sbarco

"La nave Aquarius 2 con 58 migranti a bordo si sta dirigendo a nord verso la Francia"- ad annunciarlo Medici senza frontiere sul loro account twitter anche se Parigi ha fatto sapere che non ci sarà l'ok per lo sbarco a Marsiglia. Dopo il no di Italia Malta e Grecia, l'Aquarius si trova al centro dell'ennesima crisi diplomatica.

Nelle ultime ore è intervenuto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire che ha chiarito che la Francia non rappresenta il porto di approdo più vicino: "Al momento diciamo di no perchè vogliamo avere politiche migratorie che abbiano una certa coerenza. Dobbiamo rispettare le regole europee. Inoltre credo che la Francia già si assume una buona parte di responsabilità accogliendo molti richiedenti d'asilo, circa 100.000 lo scorso anno. E poi la Francia deve rispettare i propri valori nei confronti di chi ha diritto all'asilo per proteggere coloro che sono in pericolo"

Ad aggravare la posizione di Aquarius 2 anche la revoca in corso da parte di Panama della registrazione navale dell'imbarcazione.