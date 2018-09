Fusione Casinò-Carrefour? Ma quando mai?

Notte movimentata in Francia. Casinò, uno dei gruppi della grande distribuzione più noti del paese, annuncia verso le 3, di essere stato avvicinato da un altro gigante della grande distribuzione presente in Italia: Carrefour, con una proposta di fusione-acquisizione che sarebbe stata rispedita al mittente.

Il comunicato di Casinò

La cosa, appena un'ora più tardi, qundi ancor prima dell'alba, è stata pero negata completamente da Carrefour. Non si tratta solo di una guerra a colpi di comunicati stampa. Entrambi i gruppi hanno chiuso in territorio negativo e, probabilmente, una fusione fra i gruppi avrebbe potuto creare dei problemi ad esmepio in Francia per abuso di posizione dominante. La cosa sta però facendo discutere più che altro perché notizie del genere potrebbero drogare il mercato.

Anche in Italia, in un passato recente, annunci simili hanno agitato ad esempio gli scambi in borsa provocando perdite o guadagni a chi era stato troppo lento nel reagire o abbastanza lesto. Un caso, quello di Casinò e Carrefour che perlomeno nell'esagono è tornato a scoperchiare il problema delle turbative del mercato. Un fatto noto anche nello stivale.