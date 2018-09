Emergenza medici: ne mancano più di mille nei pronto soccorso italiani

I pronto soccorso italiani hanno un urgente bisogno di medici. Secondo i dati raccolti dalla Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu) ne mancano più di mille a livello nazionale. Lo studio è stato condotto su un campione di circa 110 strutture di emergenza che rappresentano 6 milioni di accessi, circa un terzo del totale nazionale.

I medici a tempo indeterminato che lavorano nei pronto soccorso sono circa 5.800, a cui si aggiungono circa 1.500 precari. "Ne servirebbero però circa 8.400-8.500 - ha detto a Euronews Francesco Rocco Pugliese, presidente Simeu -. Nel 2001 un medico di pronto soccorso poteva dedicare 26 minuti ad ogni paziente durante il suo turno di lavoro, nel 2016 siamo scesi a 14 minuti e nel 2018 andiamo verso gli 11-12 minuti, un arco di tempo in cui non si prende neanche un caffè".

Sono oltre 4 milioni l'anno le visite mediche che gli attuali organici effettuano in sovraccarico rispetto agli standard nazionali. "In teoria - dice Pugliese - i medici del servizio sanitario nazionale che lavorano nei pronto soccorso il 12 ottobre avrebbero già esaurito le ore di lavoro annuali previste nel contratto. Dal 13 ottobre al 31 dicembre non dovrebbero lavorare".

"C'è poi - aggiunge Pugliese - anche un discorso economico legato alle tasse. Premessa: parliamo comunque di persone che hanno un certo reddito e che possiamo considerare fortunate. Ciò non toglie che noi lavoriamo i primi sette mesi per lo Stato, poi cominciamo a incamerare qualche soldo per noi".