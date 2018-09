Antitrust UE apre inchiesta su case automobilistiche tedesche

Dopo il dieselgate, le più importanti case automobilistiche tedesche sono di nuovo investite da un'inchiesta.

L'antitrust europea sta indagando su un presunto accordo nel corso di riunioni tra BMW, Daimler, Volkswagen e i suoi due brand di lusso Audi e Porche per non farsi concorrenza sullo sviluppo di dispositivi per limitare le emissioni inquinanti.

Si parla in particolare di sistemi di riduzione catalitica selettiva SCR per i motori diesel e filtri antiparticolato OPF per quelli a benzina.