Homo Faber, emozioni "fatte a mano"

Facciamo un tuffo in mezzo ai talenti, presentati dalla curatrice ed espositrice Judith Clark, che presenta uno stile artistico in cui l'artigianato viene costantemente reinventato.

La grande esposizione ' Homo Faber ', in programma a Venezia dal 14 al 30 settembre, è ispirata dalla celebre frase " Homo Faber ipsius fortunae ", attribuita ad Appio Claudio. Letteralmente: " L'uomo è artefice della propria sorte ". E in effetti...

La Michelangelo Foundation non avrebbe potuto scegliere una location più adatta per l'esposizione ' Homo Faber', dedicata all'Uomo in grado di realizzare strumenti fatti a mano ",** racconta la nostra inviata Inês Fressyne.

VENEZIA (ITALIA) - " Crocevia di culture dal Medioevo al Rinascimento, Venezia mette a nudo la sua memoria architettonica, sociale e politica in un'epoca in cui gli artigiani erano davvero degli artisti.

"La moda è il miglior custode del tempo anacronistico", riflette Judith Clark, curatrice della sezione moda di 'Homo Faber'.

"Conserva le cose e spesso le rilancia inaspettatamente. Quindi ho scelto tecniche associate a grandi capi come i ricami. L'esposizione mescola tutte le lingue e tutti i talenti per costringere i visitatori a guardare con attenzione e a chiedersi cosa stanno guardando. Ciò che è sopravvissuto dal passato abita non solo in un abito tradizionale ma anche nella moda d'avanguardia".

Emozioni "fatte a mano"

L'interior designer di fama internazionale India Mahdavi lavora esclusivamente con artigiani.

"Ho progettato questi due spazi espositivi per mostrare come l'artigianalità e il know-how possano nutrire e servire l'immaginazione di un designer", confessa India Mahdavi. "Il mio lavoro si basa su emozioni che solo una mano può creare. Mi piacciono le piccole imperfezioni dell'oggetto fatto a mano. Adoro la sorpresa del lavoro artigianale".

Il peggior criminale della storia: il tempo

Dalla creazione di design ultra contemporanei al restauro di antichi capolavori, esiste un solo obiettivo.

In questo laboratorio, un gruppo di scienziati-artigiani è impegnato a combattere il più grande criminale della storia: il tempo che passa.

"Ogni singolo conservatore qui lavora sul periodo storico e sul pezzo che conosce bene", spiega Isabella Villafranca Soisson, conservatrice e restauratrice. "Gli studi sono completamente diversi. Bisogna conoscere molto bene la chimica e la fisica e non si finisce mai di imparare".

Sogni "su misura"

In questo lussuoso garage per collezionisti, le auto e le moto dell'orafa Caren Hartley sono davvero nel posto giusto. Materiali, cornici, dimensioni, aerodinamicità: tutto è su misura per i sogni del futuro cliente.

"È un lavoro difficile, in parte perché ci sono costi non indifferenti e in parte perché gli oggetti richiedono molto tempo ogni volta che si crea qualcosa manualmente", spiega Caren Hartley. "Ma è un lavoro molto gratificante perché lavori sempre su cose diverse, stai usando le mani, stai lavorando sulle tue idee, realizzi i tuoi progetti**".

L'artigianato corteggia il futuro...

E a proposito di tempo: l'artigianato corteggia le generazioni future usando persino esperienze di realtà virtuale per portare i visitatori in quei laboratori di un magico tempo che fu...