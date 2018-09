Città del Messico: sparatoria in pieno centro, morti e feriti

Forse un regolamento di conti tra bande, il movente dell'ultima sparatoria avvenuta nel centro di Città del Messico e che ha causato la morte di 5 persone nella giornata di venerdì. Una zona molto frequentata dai turisti dove alcuni uomini travestiti da musicisti mariachi hanno fatto irruzione aprendo il fuoco sulla folla. Plaza Garibaldi, dove è avvenuta la sparatoria confina con il distretto di Tepito, un'area nota per essere il quartier generale di una gang di narcotrafficanti.

E' molto triste quando si spara a qualcuno e penso che sia ancora orribile quando accade in un'area turistica perchè poi non viene nessuno e il turismo è comunque una forma di guadagno per il paese ma anche di sostegno per i musicisti quindi è davvero una cosa brutta, commenta un turista.

Dal 2014 il numero di omicidi nella città ha subito un'impennata. il 2017 è stato un anno sanguinoso con oltre 25 mila omicidi.