Russiagate: Manafort pronto a collaborare

L'apertura nel quadro di un accordo con il Procuratore speciale che indaga sul Russiagate

Paul Manafort è pronto pronto a collaborare con il Procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sulle presunte ingerenze russe nelle presidenziali statunitensi del 2016. Nel quadro dello stesso accordo, l'ex capo di campagna di Donald Trump ha annunciato che si dichiarerà colpevole di due dei capi di imputazione per cui era indagato, ottenendo in cambio lo stralcio di tutti gli altri. In base a indiscrezioni di alcuni media statunitensi, Manafort ammetterebbe in particolare la cospirazione contro gli Stati Uniti e la cospirazione per l'ostruzione della giustizia.