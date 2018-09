Nations League: l'Italia ha perso 1 a 0 contro il Portogallo

Una brutta Italia torna sconfitta per 1 a 0 dal Portogallo nella seconda partita della Nations League. Dopo il non esaltante pareggio contro la Polonia, che aveva peró lasciato qualche segnale positivo, la Nazionale di Roberto Mancini a Lisbona ha deluso.

Il ct ha cambiato 9 titolari rispetto alla partita di Bologna. Gli unici confermati dal primo minuto sono stati Donnarumma e Jorginho. In difesa non c'erano Bonucci e Chiellini. Al loro posto Caldara e Romagnoli. Chiesa, Immobile e Zaza hanno formato il tridente d'attacco.

lI risultato poteva essere molto piú pesante per gli azzurri.

L'unica nota positiva per il ct sono state infatti le parate di Donnarumma che sembra aver ritrovato la sua forma migliore. Il portiere rossonero ha chiuso la serranda in diverse occasioni e quando ha sbagliato in modo goffo un'uscita, ci ha pensato Romagnoli a salvare sulla linea.

Il campioni d'Europa hanno trovato il gol partita all'inizio del secondo tempo con l'ex milanista Andrè Silva. Anche Bernardo Silva e Renato Sanches sono peró andati vicini alla marcatura.

Il prossimo impegno della Nazionale è in programma il 14 ottobre in Polonia. L'Italia non vince una partita ufficiale da ottobre dello scorso anno. La speranza dei tifosi è che, dopo 12 mesi senza successi, gli azzurri riescano a invertire la rotta.