Eric Charles-Donatier, l'ultimo Maestro di Piume

Ha iniziato in un laboratorio molto simile, nascosto ma esclusivo, nella leggendaria Maison Lemarié , fondata nel 1880 e specializzata in piume.

Eric Charles-Donatien è modesto, ma anche un perfetto padrone di casa: accoglie la nostra inviata Doloresz con un caffè e un po' di cioccolata. Non vuol essere considerato l'ultimo Maestro di piume di Parigi, ma "uno degli ultimi". Apprezza il fatto di restare dietro le quinte: il suo studio è incastonato nell'XI° arrondissement di Parigi, in rue Jean-Pierre Timbaud.

" Hai le tue mani per te stesso, hai la tua testa per aiutarle e il tuo cuore per assicurarti che diventino sensib il i" , spiega Eric-Charles Donatien. "E d emozionare le persone. Non penso che un prezioso lavoro artigianale possa liberarsi dalle emozioni .

PARIGI (FRANCIA) -"L'arte della piuma risale a secoli fa qui a Parigi. Siamo venuti nella capitale della moda per visitare uno degli ultimi plumassieri rimasti in città, Eric Charles-Donatien", racconta l'inviata di Euronews Doloresz Katanich, in questo nuovo episodio di "Focus ".

Il giusto mix

"Il mio concetto è quello di mescolare le piume sempre con qualcos'altro", continua Eric Charles-Donatien. "Io stesso sono un mix: sono indiano-caraibico. E penso che la miscela giusta di stili sia la chiave del nostro lavoro".

Tra le altre opere, ha creato un bellissimo centrotavola appositamente per la mostra Homo Faber a Venezia, utilizzando materiali differenti per mostrare la diversità di questo mestiere.

"Era parte della scelta che abbiamo fatto per la mostra di Homo Faber. È un arco...e l'idea è di portare lo spirito dell''armatura. E ricordare che le piume sono esattamente come le squame: qualcosa di bello ma anche qualcosa che ci protegge e che ci accoglie", racconta Eric Charles-Donatien.

Il centrotavola a forma di arco.

Pezzi da collezione

Eric Charles-Donatien possiede alcuni pezzi di piuma straordinariamente belli, che gli sono stati donati, soprattutto da giardini zoologici. Nella sua arte vengono utilizzate solo le piume perse in maniera naturale.

ispetta l'attuale convenzione di Washington e non usa piume di uccelli protetti o in via di estinzione.

Futuri artigiani in buone mani

Eric Charles-Donatien tiene regolarmente workshop per giovani aspiranti artigiani, per assicurarsi che l'artigianato sia trasmesso correttamente alla future generazioni.

"È però difficile far capire loro che ci sono stati momenti in cui devono dimenticarsi di loro stessi e dedicarsi solo al lavoro", continua Eric Charles-Donatier. "E' una questione di condivisione, si tratta di fare in modo che tu stia facendo qualcosa per questo mestiere e per queste piume".

Eric Charles-Donatien vede davanti a sè le importanti sfide dell'artigianato in Europa e in tutto il mondo.

"Penso che dobbiamo rivalutare questo lavoro manuale, abbiamo capito che possiamo valorizzarlo, mostrando e condividendo, ma ora dobbiamo capire che se non vogliamo rivalutarlo anche economicamente, morirà", conclude l'artista.

Il Maestro delle piume è stato invitato dalla Fondazione Michelangelo a partecipare all'evento Homo Faber a Venezia, in programma dal 14 al 30 settembre, tra gli artisti di tutta Europa, per mostrare questa sua arte.

Così rara, così imperdibile.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Il sito dell'atelier parigino di Eric Charles-Donatien:

www.ericcharlesdonatien.com

Il sito della Mostra Homo Faber di Venezia

www.homofaberevent.com