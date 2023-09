Ucraina, escursioni per aiutare i feriti reduci dal fronte

Alcuni soldati gravemente feriti sono stati accompagnati per un'escursione sul monte Klyuch, a 927 metri di altitudine, vicino al villaggio di Trukhaniv, nella regione di Leopoli, in Ucraina. Insieme ai volontari dell'organizzazione non governativa "Veterans GO", l'amministrazione militare regionale organizza queste iniziative come parte del programma di riabilitazione dei reduci dal fronte. "Per noi è un sollievo psicologico, ci permette di distrarci dai problemi, soprattutto per noi che ci troviamo in queste condizioni".

