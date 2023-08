Recuperata la nave olandese andata a fuoco, al via la manutenzione

Il cargo Fremantle Highway, danneggiata da un incendio, è stata rimorchiata oggi, giovedì 3 agosto, fino a Port Eemshaven. La nave per il trasporto di auto ha preso fuoco sopra Ameland una settimana fa e si trovava a circa 16 chilometri sopra l'isola di Schiermonnikoog in attesa di poter essere portata in un porto.Secondo l'agenzia governativa per la manutenzione delle infrastrutture, Rijkswaterstaat, responsabile dell'operazione di rimorchio, il porto di Eemshaven è il più adatto a causa della breve distanza (64 km), del deterioramento delle condizioni meteorologiche, delle infrastrutture esistenti e delle strutture che il porto offre per le fasi successive del recupero della nave. Mantenendo il viaggio di rimorchio il più breve possibile, i rischi sono limitati.

