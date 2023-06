Israele, continuano le proteste contro la riforma della Giustizia

no comment

Israele protesta ormai da 25 settimane. Le manifestazioni sono cominciate nel Paese dopo che il governo di estrema destra guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha proposto una riforma della giustizia che, se approvata, permetterebbe alla maggioranza semplice del Parlamento di annullare le decisioni della Corte suprema. Uno sbilanciamento di potere notevole in favore del governo in un Paese che non possiede una Costituzione.