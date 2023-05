I soldati britannici sfilano in onore di Carlo III

Le truppe marciano lungo il percorso della "processione del re", un tratto di due chilometri da Buckingham Palace all'abbazia di Westminster, nel centro di Londra, il 6 maggio 2023 prima dell'incoronazione del re Carlo III. L'incoronazione su set è la prima in Gran Bretagna in 70 anni e solo la seconda nella storia ad essere trasmessa in televisione. Carlo sarà il quarantesimo monarca regnante ad essere incoronato nella chiesa del centro di Londra dai tempi di re Guglielmo I nel 1066. Al di fuori del Regno Unito, è anche re di altri 14 paesi del Commonwealth, tra cui Australia, Canada e Nuova Zelanda. Camilla, la sua seconda moglie, sarà incoronata regina insieme a lui e sarà conosciuta come Regina Camilla dopo la cerimonia.

