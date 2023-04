Sudan, solo gli stranieri evacuati sono in salvo. Per gli altri è l'inferno

Le fazioni in guerra in Sudan hanno concordato un cessate il fuoco di 72 ore mentre le nazioni occidentali, arabe e asiatiche hanno corso per estrarre i loro cittadini dal paese. Le forze armate sudanesi (SAF) hanno affermato che gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno mediato la tregua.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato lunedì che l'accordo di cessate il fuoco è seguito a due giorni di intensi negoziati. L'esercito sudanese e le forze paramilitari rivali di supporto rapido (RSF) non hanno rispettato diversi accordi di tregua temporanea nell'ultima settimana.

“Durante questo periodo, gli Stati Uniti sollecitano SAF e RSF a sostenere immediatamente e pienamente il cessate il fuoco. Per sostenere una fine duratura dei combattimenti, gli Stati Uniti si coordineranno con i partner regionali e internazionali e le parti interessate civili sudanesi", ha affermato Blinken in una nota.

I combattimenti sono scoppiati il 15 aprile tra l'esercito e il gruppo paramilitare RSF e hanno ucciso almeno 427 persone, messo fuori uso ospedali e altri servizi e trasformato aree residenziali in zone di guerra. Milioni di persone rimangono intrappolate nelle loro case nella capitale Khartoum e sono a corto di cibo e acqua.

Fuga dall'inferno

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che la violenza in un Paese che costeggia le regioni del Mar Rosso, del Corno d'Africa e del Sahel "rischia una catastrofica conflagrazione... che potrebbe inghiottire l'intera regione e oltre".

Ha esortato i 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a usare il loro potere per riportare il Sudan sulla via della transizione democratica dopo un colpo di stato militare del 2021 che ha seguito la caduta del sovrano di lunga data Omar al-Bashir in una rivolta popolare.

"Dobbiamo tutti fare tutto ciò che è in nostro potere per tirare indietro il Sudan dall'orlo dell'abisso... Siamo con loro in questo momento terribile", ha detto Guterres, aggiungendo di aver autorizzato il trasferimento temporaneo di parte del personale e delle famiglie delle Nazioni Unite.

Martedì il Consiglio di sicurezza ha programmato un incontro sul Sudan.