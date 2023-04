Il Napoli sogna il terzo scudetto: la città si prepara alla fine del campionato

Manca poco più di un mese alla fine del campionato di Serie A, ma a Napoli i preparativi sono già iniziati. Le strade della città sono colorate di azzurro. Festoni e bandiere congiungono i balconi e i napoletani sono già in modalità "festa".

Tifosi sfegatati o semplici turisti non possono far a meno di passare per una visita al "santo" dello sport napoletano, Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020. In centinaia ogni giorno raggiungono i Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli, per una foto al murales del bomber o comprano una delle statuette fatte a mano raffiguranti il calciatore nella famosa via dei presepi San Gregorio Armeno.

Il club partenopeo ha giocato un campionato pazzesco e sogna il terzo scudetto. Gli altri due titoli erano stati vinti nel 1987 e nel 1990 proprio con Diego Armando Maradona.