Cina, un incendio forestale si allarga ad un centro abitato

Centinaia di residenti in Corea del Sud sono stati costretti a fuggire a causa di un incendio alimentato da forti venti che martedì ha bruciato porzioni di una città costiera orientale, distruggendo decine di case. Più di 700 vigili del fuoco e 300 veicoli sono stati inviati per spegnere il rogo, divampato su una montagna, secondo quanto riferito dal governatore della provincia di Gangwon, Kim Jin-tae, e dal ministero dell'Interno e della Sicurezza.

Almeno 44 case sono state distrutte e più di 300 residenti sono stati evacuati in alcune strutture, compreso un palazzetto per il pattinaggio sul ghiaccio e la palestra di una scuola media. Fortuntamente, per ora non sono stati segnalati morti né feriti dalle autorità.

Almeno 44 case distrutte dall'incendio in Cina

La gestione dell'incendio è stata particolarmente complessa per i vigili del fuoco, proprio a causa dei forti venti, che oltre ad alimentare le fiamme hanno anche reso difficile l'uso di mezzi aerei.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha incaricato i funzionari di utilizzare "tutte le attrezzature e il personale disponibili" per spegnere rapidamente il rogo ed evacuare i residenti per scongiurare la perdita di vite umane.