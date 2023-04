Il concorrente di Masterchef Usa prepara la zuppa per gli ucraini a Bucha

Anche un camion che offre cibo di strada può essere un segno di ritorno alla normalità: succede a Bucha, luogo dell'orrore delle fosse comuni e del massacro dei civili un anno fa, dove gli abitanti cercano di riprendere la vita quotidiana.

Ha voluto dare il suo contributo a questa comunità, così duramente messa alla prova, anche Noah Sims, chef americano che ha appena partecipato a un programma di cucina. Su un furgoncino a Bucha ha preparato il borsch, tipica zuppa ucraina a base di barbabietola e altre verdure. In fila, gli abitanti ricordano le settimane passate nascosti in cantina, prima per proteggersi dai bombardamenti e poi dall'occupazione russa. "A quel tempo, non c'era molto cibo, dice Viktor. Mangiavamo quello che riuscivamo a prendere da casa. Il borsch potevamo solo sognarlo".