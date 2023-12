Euronews è andata a Miyama e Ōzu per scoprire come le case storiche possano contribuire ad alimentare un turismo sostenibile

In questo episodio di Explore Sustainable Japan la reporter di Euronews Anca Ulea si è immersa nella cultura rurale di Miyama e Ōzu per scoprire come l'architettura tradizionale stia trainando il turismo e lo sviluppo economico.

Uno dei tratti distintivi del turismo sostenibile è il sostegno alle comunità locali attraverso attività che rispettino i loro costumi e le loro tradizioni. A Miyama Anca ha incontrato Haruo Nishio, uno degli ultimi artigiani rimasti che sa come costruire i tradizionali tetti di paglia giapponesi: una tecnica vecchia di 5.000 anni che è stata recentemente registrata come patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco.

Toranosuke, il figlio 25enne di Haruo, sta facendo la sua parte per mantenere viva la tradizione. Anca si è unita a lui per partecipare a un workshop di Kayabuki e imparare di più su questo mestiere prezioso. Quindi ha trascorso la notte in un cottage di 150 anni con il tetto in paglia, trasformato dalla famiglia che ci vive in un bed and breakfast.

A Ōzu Anca ha incontrato il coordinatore della sostenibilità di un enorme progetto di ristrutturazione, che sta dando nuova vita alla città sul fiume Hiji. Gli edifici storici di Ōzu sono stati trasformati in alloggi e negozi di lusso: una nuova ondata di turisti sta dando una spinta all'economia locale. Il progetto ha fatto guadagnare a Ōzu il primo posto nella categoria "Cultura e tradizione" ai Green Destinations Story Awards 2023. Anca ha concluso il suo viaggio con una tradizionale cerimonia del tè giapponese che si è svolta in una casa con vista sul fiume Hiji.

