Sogni un bianco Natale? Ecco le cinque città più nevose d'Europa

Se siete alla ricerca di un paese delle meraviglie invernale per questo Natale, ecco le cinque città più nevose d'Europa.

Il Natale è sempre più festoso con una spolverata di neve. Che amiate fare pupazzi di neve o che vogliate sedervi accanto a un fuoco scoppiettante a guardare i fiocchi che cadono fuori, festeggiare Natale in un luogo innevato vi farà sicuramente sorridere.

La neve sta gradualmente scomparendo in molte località sciistiche dell'Europa occidentale, ma viaggiare lontano non è l'unico modo per vedere qualche fiocco di neve durante le feste.

Lo specialista di affitti per le vacanze Holidu ha stilato una classifica delle cinque città più nevose d'Europa in base alla quantità media di giorni di neve al mese durante l'inverno, in modo che possiate godervi al massimo l'atmosfera natalizia.

5. Helsinki, Finlandia - 16,5 giorni di neve al mese

Helsinki in the snow Canva

Al quinto posto troviamo la capitale finlandese Helsinki con 16,5 giorni di neve al mese. Se volete vivere all'aria aperta, procuratevi una "pulkka", un tipo di slitta che potete acquistare in tutta la capitale, e poi recatevi al parco Sinebrychoff, per scivolare sulle sue fantastiche colline.

Quando sarete ben raffreddati, fate come gli abitanti del posto e andate in una sauna per riscaldarvi e rilassarvi. Ce ne sono molte tra cui scegliere, tra cui la famosa Löyly, che dispone di tre saune riscaldate, un ristorante e, se vi sentite particolarmente coraggiosi, una piscina all'aperto.

Se avete la fortuna di visitare Helsinki in pieno inverno, potete anche fare una passeggiata sul Mar Baltico ghiacciato. Unitevi agli abitanti del luogo mentre pattinano sul ghiaccio, sciano e praticano buchi per la pesca.

4. Turku, Finlandia - 16,75 giorni di neve al mese

Frozen river Aura in Turku, Finland Canva

Restiamo in Finlandia, a Turku, la città più antica del Paese. Situata sulla costa sud-occidentale, è ricca di castelli medievali che risalgono al XIII secolo.

Uno dei modi più insoliti per esplorare la città è sui pattini. In inverno, il fiume Aura, che attraversa la città, si ghiaccia completamente e si può pattinare o passeggiare sul fiume per visitare diverse attrazioni.

Se avete voglia di qualcosa di culturale, visitate il Museo Aboa Vetus Ars Nova, che riunisce sotto lo stesso tetto arte moderna e manufatti antichi.

3. Erfurt, Germania - 17,25 giorni di neve al mese

Erfurt, Germany Canva

Al terzo posto si trova la piccola città di Erfurt, capitale dello stato tedesco della Turingia. Se siete alla ricerca di una tranquilla fuga invernale, questa cittadina con una popolazione di soli 213.000 abitanti potrebbe essere il posto che fa per voi.

L'architettura medievale della città è unica, con vari monumenti storicamente importanti, tra cui la Cattedrale di Santa Maria, dove Martin Lutero, leader della Riforma protestante, fu ordinato nell'VIII secolo.

Il ponte Krämerbrücke, con i suoi edifici da cartolina, è un luogo ideale per scattare le foto delle vacanze invernali, mentre San Severo, una chiesa gotica a cinque navate, merita davvero una visita.

2. Vilnius, Lituania - 18,5 giorni di neve al mese

A snowy scene in Vilnius, Lithuania Canva

Al secondo posto troviamo Vilnius, in Lituania, con una media di 18,5 giorni di neve al mese. Vilnius, vivace capitale del Paese, è famosa per l'architettura barocca del suo centro storico, che dal 1994 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Se volete entrare davvero nello spirito invernale, la stazione sciistica di Liepkalnis si trova a soli 5 km dalla città e offre una vista mozzafiato su Vilnius.

Se invece avete voglia di una visita più culturale, visitate il Museo Nazionale d'Arte della Lituania per scoprire la ricca storia dell'arte del Paese o, per qualcosa di più contemporaneo, osservate le numerose opere di street art che decorano i muri della città.

1. Tallinn, Estonia - 20,5 giorni di neve al mese

Tallinn, Estonia Canva

Con 20,5 giorni di neve al mese, la città di Tallinn, in Estonia, si piazza direttamente al primo posto.

La capitale del Paese e punto di riferimento culturale è molto romantica in inverno. Il suo centro storico, Kesklinn, è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e una delle città medievali meglio conservate d'Europa, ed è particolarmente affascinante sotto la neve.

Se gli sport invernali sono la vostra passione, il Tallinn Song Festival Grounds diventa un centro di attività in inverno con snowboard, sci e pattinaggio sul ghiaccio. Se invece volete esplorare la storia della città, visitate la Chiesa di Sant'Olaf, che risale al XIII secolo. La guglia è stata colpita da un fulmine circa 10 volte, quindi assicuratevi di visitarla in una giornata limpida.

Ecco le altre città della classifica

Nella top 10 delle città più nevose d'Europa troviamo Kiev, in Ucraina, con 16 giorni di neve al mese, Kaunas in Lituania con 16 giorni, Grenoble in Francia, Riga in Lettonia e Innsbruck in Austria, tutte con 15,5 giorni.