Alla scoperta della vivace scena musicale di Atlanta

Atlanta, in Georgia, è una città famosa per i suoi ristoranti, la vita notturna, la fiorente scena hip-hop e il ruolo di primo piano nel movimento per i diritti civili in America. È anche una delle città in più rapida crescita degli Stati Uniti, grazie anche alla sua scena artistica e all'industria cinematografica e musicale.

Ecco perché il musicista Foy Vance ha aggiunto Atlanta alle tappe del suo viaggio negli Stati Uniti per sperimentare musica, cibo e cultura del posto. La sua prima tappa è stata la chiesa Big Bethel A.M.E. La chiesa è celebre per le sue messe ricche di musica gospel, uno stile di musica cristiana che si ispira alla musica popolare.

"Possiamo trovare il gospel in qualsiasi genere musicale: country, R&B, dalla cucina della mamma al giardino di casa - dice Nate Fisher, ministro della musica della Big Bethel A.M.E. -. Molti artisti famosi hanno iniziato in chiesa".

Camminando per le strade colorate di Atlanta si è invogliati ad approfondire la comprensione del patrimonio musicale della città. "Il movimento per i diritti civili è stato guidato dalla musica. Martin Luther] King, infatti, teneva molte delle sue riunioni nel seminterrato di questa chiesa - dice Fisher -. Ad Atlanta troverete sempre una chiesa che propone della buona musica".

Alle origini della musica trap

Una delle esperienze più recenti di Atlanta è interamente dedicata alla sua ultima esportazione musicale: la musica trap. Il Trap Music Museum è l'unico nel suo genere e, secondo il suo direttore CJ Williams, documenta "l'arte, la cultura e la musica del suono trap".

"Il termine trap è stato coniato per la prima volta su disco da T.I. nel suo album 'Trap Muzik' - dice Williams -. Era il 2003. La musica trap è, ovviamente, un sottogenere dell'hip hop e fondamentalmente racconta le difficoltà di vivere in un'area in cui devi lottare per sopravvivere".

Secondo Williams la musica trap "racconta la storia delle nostre esperienze e di come abbiamo usato l'arte e la musica per elevare non solo il nostro stato mentale, ma anche il nostro stato di vita".

Uno dei reperti più riconoscibili del museo è un'auto rosa dipinta a colori vivaci, proveniente da un'altrettanto suggestiva casa rosa ad Howell Mill Road, utilizzata per promuovere "Pretty Girls Like Trap Music", album del 2017 del rapper 2 Chainz.

Atlanta ha prodotto alcuni dei più grandi nomi dell'industria musicale a stelle e strisce. "Abbiamo Migos, 2 Chainz, Future, Gucci, Jeezy, Lil Baby, e la lista continua - dice Adlia Hadlim, direttore della curatela del museo -. Se amate la musica Atlanta è sicuramente un posto dove venire. Se amate la creatività, se amate una città vibrante, se amate l'arte, Atlanta è uno dei posti migliori degli Stati Uniti".

Cibo e street art lungo la BeltLine

Basta trascorrere anche un breve periodo ad Atlanta per accorgersi che la creatività è ovunque. Questo è certamente il caso della BeltLine di Atlanta, un ex corridoio ferroviario trasformato in un percorso per camminare, andare in bicicletta e fare jogging che si snoda intorno al centro della città.

Una volta completata, i residenti potranno "percorrere a piedi, in bicicletta o in scooter l'intera città attraverso tutti i 46 quartieri", ha dichiarato Nicole Gustin, fondatrice di BiteLines Tours, un servizio di tour che offre ai visitatori un modo divertente per esplorare la fiorente scena culinaria e dell'arte di strada di Atlanta.

Secondo Nicole, la BeltLine è diventata un centro di musica e cultura. "La BeltLine offre uno spazio a tutti. Ci sono artisti di strada, artisti e musicisti - dice Gustin -. A volte si vede qualcuno che suona un violino. A volte c'è un tizio di nome Kermit che suona la batteria sulla BeltLine. È una sorta di banco di prova per gli artisti. È un bel modo di vedere la città e di farsene un'idea: qui potete vedere la vera Atlanta". Con il suo patrimonio musicale e l'abbondanza di attrazioni ed eventi, non c'è da stupirsi che Atlanta sia conosciuta come uno dei centri di intrattenimento del Sud americano.