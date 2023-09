Di Euronews Travel Agenzie: AFP

Secondo quanto riferito, i viaggiatori hanno atteso per più di due ore che i loro bagagli apparissero sul nastro trasportatore dello scalo spagnolo

Caos su un volo della Swiss Air per i bagagli mai partiti. E' accaduto sabato allo scalo di Bilbao in Spagna, dove un aereo della compagnia svizzera è atterrato senza alcun trolley registrato a bordo.

Secondo quanto riferito, i passeggeri hanno atteso per più di due ore che le loro valigie apparissero sul nastro trasportatore dell'aeroporto, ma non sono mai arrivate.

Secondo il quotidiano svizzero Blick, i viaggiatori hanno dichiarato che il pilota si è scusato per il ritardo, ma non ha spiegato il motivo né li ha informati che i loro bagagli non erano stati imbarcati.

Una volta arrivati a destinazione, il personale di Swiss Air non ha dato alcuna comunicazione, tra lo stupore e la rabbia dei passeggeri che hanno dovuto aspettare che gli addetti della compagnia aerea spagnola Iberia li informasse di quanto accaduto.

Un passeggero, Carsten Redlich, ha dichiarato a Blick che la sua vacanza è stata "rovinata" perché le sue valigie non sono state imbarcate. Faceva parte di un gruppo di piloti di parapendio che si stavano recando insieme in Spagna, e l'incidente li ha lasciati senza la loro attrezzatura.

Perché i bagagli non sono arrivati a Bilbao?

Swiss Air ha confermato che il volo da Zurigo è decollato senza i bagagli dei passeggeri.

Il portavoce della compagnia aerea, Kavin Ampalam, ha dichiarato all'agenzia di stampa francese AFP che il problema è stato causato da una carenza di equipaggio.

A Zurigo hanno atteso che la situazione si risolvesse, ma dopo "un'ora e 16 minuti la situazione non era cambiata e, per ragioni operative, hanno deciso di volare a Bilbao senza i bagagli".

A Swissair Airbus departs off Zurich airport. AP Photo/Daniel Maurer

Il volo non poteva attendere oltre, ha detto Ampalam, perché i passeggeri dovevano essere prelevati a Bilbao e l'aereo è tornato a Zurigo prima che l'aeroporto chiudesse per la notte alle 23.00.

Swiss Air non ha potuto confermare se i passeggeri fossero stati avvisati della decisione di lasciare a terra i loro bagagli, ma ha detto che si rammarica per il disagio causato ai clienti.

"Stiamo ancora analizzando la situazione per capire esattamente cosa sia successo", ha detto Ampalam, "questo non dovrebbe accadere".

Quanto spesso le compagnie aeree perdono i bagagli?

Nel 2022, le cifre relative ai bagagli smarriti hanno raggiunto un record rispetto agli ultimi 10 anni, con circa 26 milioni di bagagli smarriti. Si tratta di otto bagagli su 1.000, quasi il doppio di quelli smarriti nel 2021.

Secondo un rapporto del fornitore di tecnologie informatiche per l'aviazione SITA, la colpa è della carenza di personale qualificato, del rapido ritorno ai viaggi internazionali dopo la pandemia e della congestione degli aeroporti.

Il rapporto indica che l'Europa è il continente peggiore per quanto riguarda i bagagli smarriti e che gli aeroporti più grandi e con un maggior numero di passeggeri hanno i problemi peggiori.