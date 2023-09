Di Euronews

La DANA più violenta degli ultimi anni ha causato inondazioni e distruzione gravissime. le autorità locali hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Il bilancio delle vittime è salito a cinque, tre le persone ancora disperse

Ci vorrà molto tempo per rimediare alla distruzione lasciata dal maltempo in Spagna. Le inondazioni portate dalla DANA, acronimo di depressione isolata ad alti livelli, hanno causato cinque morti e tre dispersi. Intere comunità sono rimaste isolate e la popolazione è ancora sotto choc.

PUBBLICITÀ

"Abbiamo sentito l'acqua scorrere e siamo scesi per vedere come arrivava il fiume e in quel momento il ponte è caduto. Siamo corsi tutti fuori, beh, ci siamo ritirati un po'. Dopo un po' è caduto l'altro ponte, con un boato enorme. È stato un momento di panico", racconta una testimone.

Un panico vissuto anche issuto dagli abitanti di Buenache de Alarcón, nella regione di Castilla la Mancha. Un fiume di fango ha travolto la città distruggendo decine di abitazioni.

"Non mi sono rimasti che il pavimento e le pareti. Tutto quello che avevo è da buttare", racconta un residente.

"In questo momento è terribile. La nostra casa è ancora allagata. Siamo senza luce, senza acqua e senza telefono. Siamo completamente tagliati fuori", aggiunge un'altra persona.

Molte strade e ferrovie sono ancora chiuse. Troppo presto per quantificare i danni materiali comunque ingenti. Le autorità locali attendono che il governo dichiari lo stato di calamità naturale.