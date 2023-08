I viaggiatori vi svelano le città europee di cui si sono inaspettatamente innamorati.

Non c'è niente di peggio che visitare la destinazione dei propri sogni per poi rimanere delusi. E non c'è niente di meglio che rimanere sbalorditi da una città sconosciuta.

Le destinazioni più iconiche d'Europa devono fare i conti con il turismo di massa e molti viaggiatori preferiscono esplorare località meno conosciute.

Secondo i pareri degli utenti del subreddit di Reddit r/travel, queste città europee vi sorprenderanno.

Lubiana, Slovenia: una città da visitare a piedi

Lubiana è una delle capitali più piccole d'Europa, ma merita un viaggio.

"Tutta la Slovenia è sottovalutata e Lubiana è davvero incredibile", dice un utente di Reddit. "Ha un'energia e una vitalità uniche che non ho trovato da nessun'altra parte", aggiunge un altro utente.

Per molti membri del Subreddit dedicato ai viaggi, la città slovena è "panoramica, economica e abbastanza piccola da poter essere visitata a piedi".

Preferite non muovervi? Salite sul treno elettrico urbano per un tour delle principali attrazioni della città, dal Castello di Lubiana al teatro all'aperto Križanke.

Oltre che per la sua incredibile cultura, la comunità di viaggiatori di Reddit elogia Lubiana per il suo cibo e la vicinanza a siti naturali spettacolari come il lago di Bled e il monte Triglav.

Plovdiv, Bulgaria: la storia antica

Plovdiv in Bulgaria è la "città europea ideale", secondo un utente di Reddit. Questa destinazione ricca di spazi pedonali è piena di parchi e caffè. Dispone inoltre di ottimi collegamenti ferroviari con altre città bulgare come Varna e Sofia.

Con insediamenti nella zona fin dal 6.000 a.C., Plovdiv è una delle città più antiche d'Europa. Gli appassionati di storia potranno trovare "siti archeologici che collegano Plovdiv al suo antico passato".

Dalle strade di ciottoli del centro storico all'antico teatro romano di Philippopolis, meravigliosamente conservato, la città è ricca di attrazioni affascinanti.

"Mi ha affascinato oltre le mie aspettative", dice un utente di Reddit.

Porto, Portogallo: un'alternativa più tranquilla a Lisbona

La seconda città del Portogallo è spesso trascurata a favore della capitale, ma non dovrebbe esserlo, sostengono gli utenti di Reddit.

"Ci è piaciuta [Porto] più di Lisbona, che ci è sembrata invasa dalla gente", dice un utente.

"La città è costruita sulle colline, con il fiume al centro, l'architettura antica, il cibo...è così bello", aggiunge un altro.

Porto è percorribile a piedi, pulita e accogliente, secondo i viaggiatori."Siamo andati lì soprattutto per fare un tour della Valle del Douro, ma la città in sé era fantastica", racconta un utente di Reddit.

"Avevamo intenzione di usare Porto come punto di partenza per gite di un giorno, ma abbiamo finito per passare le nostre giornate in giro per la città", aggiunge un altro utente.

Questa città costiera soddisfa tutte le esigenze: si può girovagare per le strette strade del lungofiume medievale, ammirare la sontuosa chiesa barocca di São Francisco, o rilassarsi sulle spiagge.

Strasburgo, Francia: una bellezza nata dalla lotta

Nonostante sia la sede del Parlamento europeo, Strasburgo è spesso trascurata dai viaggiatori. Ma se scegliete di visitarla un po' più da vicino, troverete una città affascinante, ricca di storia affascinante e di una gastronomia unica.

"Con un mix di influenze tedesche e francesi e una storia di lotte tra Germania e Francia per il controllo della regione, l'ho trovata incantevole", ricorda un utente di Reddit.

Le lotte del passato hanno lasciato il posto a una miscela armoniosa di cultura tedesca e francese, con cibo, lingua e architettura che si trovano al crocevia tra i due Paesi.

Inoltre, la regione vinicola dell'Alsazia è a due passi. Secondo un altro utente di Reddit, "partire da Ribeauville e dirigersi a sud verso Colmar è un itinerario fantastico".

Torino, Italia: il cibo, il vino e i panorami

In Italia non mancano le città famose, ma nessuna è sottovalutata come Torino, secondo gli utenti di Reddit, e questo non fa che aumentarne il fascino. "Ci sono meno turisti di Milano e delle altre città più note", sottolinea un utente. "È davvero sottovalutata", insiste un altro, che ha apprezzato soprattuttoi panorami alpini che circondano la città. Essendo all'ombra delle Alpi.

Torino è anche una base perfetta per escursioni e visite ai vigneti.

Oltre a trovarsi "nel cuore di una delle migliori regioni vinicole del mondo", il Piemonte, la cucina torinese è "il perfetto mix di francese e italiano", aggiungono vari utenti.

"Un'architettura stupefacente, una vita notturna incredibile e musei fantastici che trattano di tutto, dagli Egizi alla cinematografia, rafforzano l'attrattività di questo gioiello del nord Italia", conclude un altro viaggiatore.

Vilnius, Lituania: la cordialità dei locali

Secondo gli utenti di Reddit, gli abitanti della capitale della Lituaniasono persone davvero amichevoli.

"Ho trovato la gente molto amichevole e disponibile", racconta un utente di Reddit. "Mi è piaciuta molto la città e soprattutto gli abitanti", aggiunge un altro.

Dalla passeggiata nel pittoresco centro storico all'osservazione della gente nella vasta piazza della cattedrale, passando per la vista dalla Torre di Gediminas, a Vilnius "ce n'è per tutti i gusti", spiegano gli utenti di Reddit.

Gli amanti della storia possono ripercorrere i 50 anni di occupazione sovietica del Paese al Museo delle Occupazioni e delle Lotte per la Libertà nell'ex edificio del KGB o fare una gita di un giorno al fiabesco Castello dell'Isola di Trakai.

I buongustai possono recarsi al Mercato di Hales, mentre gli spiriti liberi possono esplorare Užupis, uno stato autodichiarato indipendente che ospita studi di artisti, caffè alla moda e boutique.