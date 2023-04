Di Angela Symons

La primavera vede l'Europa esplodere di colori, con il sole che illumina città e i fiori profumati che danno vita ai campi gelati.

I giardini di Keukenhof nei Paesi Bassi sono famosi per l'annuale Festival primaverile dei tulipani, mentre la Provenza francese è famosa per il colore viola della lavanda che sboccia in estate.

Ma destinazioni popolari come queste sono spesso invase da turisti che cercano lo scatto perfetto su Instagram.

Allora perché non andare in alcuni dei luoghi meno conosciuti d'Europa per le fioriture primaverili?

Dalle esposizioni di fiori selvatici naturali ai giardini ben curati, ecco alcuni dei posti migliori più suggestivi dove ammirare i fiori in tranquillità.

Un mare di tulipani nel fiabesco castello inglese

Fino all'inizio di maggio, il castello di Arundel nel West Sussex, in Inghilterra, sarà circondato da un mare di tulipani rossi e gialli. L'esposizione annuale è ambientata contro i bastioni del castello dell'XI secolo e presenta 100.000 tulipani di 120 tipi.

I tulipani "Kings Blood" fioriranno in tempo per l'imminente incoronazione di Re Carlo III.

Un arcobaleno di fiori selvatici in Umbria

La regione del centro Italia è spesso trascurata dai turisti che preferiscono optare per la Toscana.

Questa zona ospita uno dei più spettacolari panorami di fiori selvatici primaverili d'Europa. Nel cuore dei Monti Sibillini, il borgo di Castelluccio si colora tra metà maggio e metà luglio.

La Fiorita di Castelluccio di Norcia, vede la pianura costellata di papaveri rossi e fiordalisi azzurri. Narcisi, viole, ranuncoli fanno da contorno.

Un sidro spagnolo tra i fiori di melo nelle Asturie

Visitate le Asturie, in Spagna, a fine aprile e inizio maggio per assaggiare il sidro tradizionale circondato da meli in fiore.

L’isola fiorita nel Lago di Costanza, in Germania

L'isola di Mainau è un giardino botanico nel Lago di Costanza, nel sud-ovest della Germania.

Aperti tutto l'anno, i giardini ospitano una casa delle farfalle barocca e fioriscono per ogni stagione.

Visitate questo posto in primavera quando è in programma una mostra annuale di orchidee con centinaia di tulipani, rododendri, rose profumate e dalie colorate.

I crochi sui monti Tatra in Polonia

Una gita di un giorno da Cracovia a Zakopane offre una straordinaria fuga nella natura. Incastonati tra i Monti Tatra, i sentieri escursionistici della città sono fiancheggiati da crochi viola in primavera.