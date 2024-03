Belgio: boom di interventi al naso legati al consumo di cocaina

Di Euronews

Nelle cliniche otorinolaringoiatriche del Belgio aumenta sempre più il numero di pazienti che arrivano con gravi lesioni al naso, legate al consumo di cocaina. Se i danni sono troppo gravi il paziente è costretto a ricorrere alla rinoplastica. Il traffico di droga è un fenomeno in aumento nel Paese

PUBBLICITÀ

Le conseguenze del traffico di cocaina in Belgio stanno diventando sempre più visibili. Dall'inizio dell'anno sono avvenute otto sparatorie in diversi comuni di Bruxelles.

Ma la violenza non è l'unico aspetto visibile legato allo smercio e al consumo di cocaina. Gli interventi al naso sono sempre più richiesti a causa delle lesioni provocate dall'uso di questa droga. Per rendersene conto, è necessario recarsi negli ambulatori di otorinolaringoiatria.

Sempre più pazienti con gravi lesioni al naso

Dalla fine dell'isolamento per il Covid sempre più persone arrivano con gravi danni al setto nasale e a volte è necessario ricostruirlo completamente. Philippe Lefèbvre, primario del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale universitario di Liegi (Chu), riceve sempre più pazienti con ostruzione nasale nelle sue visite.

"Sono pazienti relativamente giovani, sulla quarantina, a volte un po' più anziani, con un background socio-economico e professionale abbastanza privilegiato. Possono essere manager, insegnanti, persone che lavorano nel settore bancario o in settori simili", racconta Lefèbvre.

Se il naso è distrutto il paziente può ricorrere alla rinoplastica

La cocaina provoca una vasocostrizione, i vasi sanguigni si contraggono, il sangue non arriva più al naso e il tessuto muore. Questo provoca piccole perforazioni prima nella mucosa e poi nella cartilagine, fino a distruggere l'intero setto nasale. Il professor Lefèbvre ritiene che queste perforazioni stiano diventando sempre più gravi a causa di un nuovo prodotto particolare utilizzato dai trafficanti di droga.

"C'è una distruzione sia della mucosa che cartilaginea della cartilagine, cioè del setto nasale, che viene colpito, così come le strutture interne". Questo danno cartilagineo porterà a un collasso della piramide nasale, che sarà visibile dall'esterno nei pazienti con nervi glutei", spiega la dottoressa Sophie Tombu, otorinolaringoiatra del Chu.

Quando il setto nasale è completamente distrutto, i medici possono proporre al paziente la rinoplastica, cioè la ricostruzione completa del naso. Un intervento comune ma non così legato al consumo di cocaina.

Cresce il traffico di droga in Belgio

Quasi ogni giorno, la Procura di Bruxelles annuncia nuovi arresti e ingenti sequestri di droga e denaro. L'anno scorso gli investigatori della polizia federale belga hanno rinvenuto oltre 213 milioni di euro.

Secondo i dati della polizia citati dal quotidiano Le Soir, nel 2023 a Bruxelles sono stati registrati sette decessi legati alla droga.

L'anno scorso, la polizia federale ha dedicato quasi il 25 per cento della sua capacità investigativa a casi legati alla droga in tutto il Paese. Sono stati comminati complessivamente 4.707 anni di reclusione, di cui 2.130 anni, pari al 45 per cento del totale, per reati legati alla droga.