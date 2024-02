Sacerdote arrestato in Spagna: vendeva illegalmente Viagra

Di Euronews

Un sacerdote è stato arrestato in Spagna, a Don Benito, nella provincia di Badajoz. L'uomo insieme al suo partner avrebbe venduto illegalmente Viagra e altre sostanze afrodisiache. Dopo aver parlato per quattro ore con gli inquirenti è stato rilasciato

PUBBLICITÀ

Un sacerdote e un suo presunto partner sono stati arrestati lunedì nella città di Don Benito, nella provincia spagnola di Badajoz, con l'accusa di vendere illegalmente Viagra e altre sostanze stimolanti e afrodisiache.

Il sacerdote davanti agli inquirenti

Secondo El País, la Guardia Civil spagnola ha arrestato il sacerdote nella chiesa e ha sequestrato varie sostanze, in seguito a un'indagine durata diversi mesi. L'uomo è stato portato davanti a un giudice e ha parlato per quattro ore, prima di essere rilasciato. Il suo presunto partner in affari è stata trattenuta in custodia cautelare.

Gli stimolanti sessuali venivano venduti sia nella residenza parrocchiale sia in altre parti della chiesa. Secondo la stampa locale, il sacerdote credeva di non destare sospetti grazie alla sua posizione di rilievo nella parrocchia.

La diocesi di Plasencia "rammaricata per l'accaduto"

La sua relazione con un altro uomo era nota e apparentemente accettata, poiché il sacerdote era benvoluto dalla comunità locale.

In un comunicato, la diocesi di Plasencia, a cui appartiene la chiesa di Don Benito, si è rammaricata per l'accaduto e ha dichiarato di essere "in attesa che i fatti vengano chiariti".