Da martedì a venerdì migliaia di aziende tecnologiche presenteranno i loro progetti e le innovazioni del settore al Ces, il Consumer electronics show che si tiene ogni anno a Las Vegas

La città più vivace del mondo sta per diventare molto più rumorosa. Da martedì a venerdì Las Vegas ospiterà il Ces, il Consumer electronics show, la fiera che ogni anno riunisce la comunità tecnologica mondiale. Migliaia di aziende saranno distribuite in uno spazio equivalente a 43 campi di calcio per presentare i loro progetti e le innovazioni del settore.

Quest'anno la protagonista indiscussa è l'intelligenza artificiale. Dal suo utilizzo per monitorare la salute degli utenti attraverso un selfie al suo impiego come "psicologo" per gli astronauti su Marte, non mancheranno anche le riflessioni su come regolamentarne le funzioni per proteggere la privacy delle persone.

Ma il Ces presenterà anche gli ultimi gadget. Dai primi pattini da sci al mondo alla tecnologia da portare a casa. Guarda il video della corrispondente di Euronews Pascale Davies per scoprire tutte le anticipazioni.