Nella Giornata Mondiale senza auto (22 settembre), il clamoroso cambiamento di rotta (politica) dell'amministrazione regionale di Berlino: via libera a (troppe) auto

Berlino è conosciuta come una delle capitali europee con trasporti più sostenibili, ma da qualche ha già messo un freno al processo di riduzione del traffico automobilistico in città.

La capitale tedesca ha cominciato un percorso certamente non virtuoso: meno misure per disincentivare l'uso dell'automobile

La rete di trasporti pubblici è buona e ci sono molte piste ciclabili, ma questa è anche la capitale di una delle più grandi case automobilistiche del mondo e questo pesa anche sulla nuova amministrazione regionale, in carica da febbraio.

Ragnhild Soerensen, portavoce di "Changing Cities****", è rassegnata: non "ha alcuna speranza per questa legislatura".

"I cristiano-democratici hanno avanzato una proposta per modificare la legge sulla mobilità di Berlino. E, in sostanza, eliminano tutti i vantaggi che vediamo nella mobilità sostenibile di ogni giorni per i cittadini. Tutto viene cancellato, a favore delle auto in città".

Per esempio, a proposito dell'inquinamento atmosferico: gli autobus pubblici non diventeranno elettrici prima del 2030.

Il governo regionale di Berlino aveva cercato di ridurre il traffico automobilistico nella regione", ma la CDU ha vinto le elezioni di febbraio e ha fermato tutto, come spiega il consigliere regionale conservatore Johannes Kraft.

"Ci sono diverse regioni di Berlino, sfortunatamente, dove non ci sono buoni collegamenti con il sistema di trasporto pubblico. Ci sono anche servizi, come consegne e pulizie, che hanno bisogno di usare l'auto. E non si può ignorare questo aspetto. Al contrario, bisogna assicurarsi che tutti i mezzi di trasporto siano adatti, ed è quello che abbiamo cercato di fare con le modifiche alla legge sulla mobilità", sostiene Kraft.

"Settimana della Mobilità" e "Giornata Mondiale senza auto"

Eppure il 22 settembre è la "Giornata Mondiale senza auto": è un’iniziativa per promuovere la riduzione dell’inquinamento atmosferico, in coincidenza con la "Settimana europea della Mobilità".

In Belgio si è svolta domenica scorsa, con grande successo di pubblico e di apprezzamento sociale, in quasi 50 città, tra cui 19 comuni della regione di Bruxelles sono senza auto.

Ad Anversa, sulla zona pedonale, sono andati in bicicletta anche Re Filippo e il figlio, il principe Gabriele...

A Parigi l'iniziativa si chiama "Paris Respire" e si è svolta anch'essa domenica 17 settembre, con le famiglie che hanno colto l'occasione per passeggiare o andare in bicicletta liberamente per le strade, solitamente invase dal fumo delle auto.

Un modo "green" per riprendere possesso di Parigi.

Molte altre città europee e italiane hanno aderito alla "Giornata Mondiale senza auto".

