La Polizia nazionale spagnola, in collaborazione con l’Italia ed Europol, ha arrestato a Napoli 12 membri di una rete criminale che terrorizzava turisti in Spagna con violente rapine di orologi di lusso in località come Marbella, Barcellona e Ibiza.
La Polizia nazionale spagnola ha guidato un’operazione internazionale contro il furto di orologi di alta gamma, che si è conclusa con la detenzione di 12 persone a Napoli. Gli arrestati appartengono a gruppi criminali specializzati in assalti violenti ai danni di turisti in alcune delle principali zone turistiche della Spagna.
L’operazione, condotta in collaborazione con le autorità italiane e coordinata da Europol, rientra in un’indagine più ampia che ha già portato all’arresto di 31 persone in diversi Paesi europei, evidenziando la dimensione transnazionale di questo tipo di reati.
Bande organizzate e altamente specializzate
Secondo l’inchiesta, i fermati appartengono a gruppi criminali napoletani conosciuti come “paranzas”, specializzati nel furto di orologi di lusso in strada. Queste bande agivano soprattutto in località turistiche come Marbella, Málaga, Barcellona, Ibiza o Palma di Maiorca.
I gruppi, formati di norma da tre a cinque membri, avevano una struttura ben definita. Pianificavano i viaggi in Spagna utilizzando documenti falsi e organizzavano la logistica con veicoli portati dall’Italia o noleggiati sul posto.
Una volta in territorio spagnolo, sceglievano le vittime, di solito turisti o persone ad alto reddito, in luoghi come hotel, ristoranti, spiagge o aree commerciali di lusso. Dopo averne osservato i movimenti per ore, mettevano a segno furti rapidi e violenti, strappando gli orologi dal polso e fuggendo a bordo di moto o scooter.
Un fenomeno criminale in crescita in Europa
Le autorità sottolineano che l’aumento del valore degli orologi di lusso sul mercato internazionale ha favorito la diffusione di questo tipo di reati in diversi Paesi europei.
In risposta, Spagna e Italia hanno avviato un’azione congiunta per intervenire direttamente a Napoli, città d’origine di molti degli indagati, ed eseguire in modo simultaneo i mandati giudiziari emessi dai tribunali spagnoli.