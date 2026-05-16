Almeno una persona è stata uccisa in un attacco russo durante la notte in tutta l'Ucraina, il giorno dopo che i due Paesi in guerra hanno scambiato 205 prigionieri di guerra ciascuno e mentre venivano restituiti i corpi di 528 soldati ucraini.

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L'Aeronautica ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato 294 droni nella notte, aggiungendo che 269 sono stati abbattuti. Ha precisato che venti droni hanno colpito direttamente quindici obiettivi.

A Kherson, cinque edifici residenziali multipiano e 19 case sono stati danneggiati negli attacchi, che hanno ucciso una persona e ne hanno ferite altre 23, secondo il governatore regionale Oleksandr Prokudin.

Nelle regioni ucraine di Odessa, Kharkiv e Sumy, durante la notte gli attacchi russi hanno preso di mira altre infrastrutture critiche e civili.

Trentanove località sono rimaste senza elettricità nella regione di Odessa dopo i danni alla rete elettrica, che hanno colpito più di 22.000 utenze.

A Kharkiv sono state danneggiate infrastrutture di trasporto essenziali, tra cui una strada, due stazioni della metropolitana, la rete di alimentazione del trasporto elettrico, un filobus e una fermata del trasporto pubblico.

A Sumy sette persone sono rimaste ferite dopo che un edificio per uffici, un'ambulanza, minibus e auto sono stati colpiti.

Nel frattempo, secondo le autorità locali, un attacco ucraino con droni avrebbe ucciso una persona nella regione russa di confine di Belgorod.

L'attacco ha colpito un veicolo nella cittadina di Krasnaya Yaruga e ha ucciso un "civile", secondo una dichiarazione delle autorità regionali.

Restituiti i corpi dei soldati ucraini

Gli attacchi di sabato sono avvenuti mentre la Russia restituiva i corpi di 528 soldati ucraini uccisi in combattimento.

"A seguito degli sforzi di rimpatrio, i corpi di 528 persone decedute sono stati riportati in Ucraina; secondo la parte russa, potrebbero essere militari ucraini", ha dichiarato sui social media il centro ucraino per i prigionieri di guerra, senza specificare quando siano stati ricevuti i resti.

Gli inquirenti e gli esperti "adotteranno tutte le misure necessarie per identificare i defunti rimpatriati", ha aggiunto il centro.

Soldati ucraini dopo il ritorno dalla prigionia, in seguito a uno scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina, venerdì 15 maggio 2026. AP Photo

Il giorno precedente, i due Paesi in guerra avevano scambiato 205 prigionieri di guerra ciascuno, dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump, la scorsa settimana, di un cessate il fuoco di tre giorni dal 9 all'11 maggio, nonché di uno scambio di 1.000 prigionieri per ciascuna parte.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che lo scambio di prigionieri di venerdì rappresenta la prima fase dell'operazione annunciata da Trump.

Da quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, più di quattro anni fa, gli scambi di prigionieri e di resti dei combattenti caduti sono stati uno dei pochi ambiti di cooperazione tra Mosca e Kiev.