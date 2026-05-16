Cittadini e residenti iscritti al sistema di identità digitale di Malta possono richiedere l’accesso a ChatGPT Plus dopo aver completato un corso online gratuito.
OpenAI ha firmato la sua prima partnership con un governo nazionale, che renderà disponibile gratuitamente la versione a pagamento di ChatGPT ai residenti di Malta.
Sabato OpenAI e il governo di Malta hanno annunciato un accordo che offrirà a ogni cittadino un anno di accesso gratuito al chatbot di intelligenza artificiale (IA), nell’ambito di un programma pubblico di alfabetizzazione all’IA.
I cittadini e i residenti registrati al sistema di identità digitale di Malta potranno aderire dopo aver completato un corso online gratuito, chiamato AI for All e sviluppato dall’Università di Malta.
Secondo la Malta Digital Innovation Authority, l’autorità maltese per l’innovazione digitale, il corso è pensato per aiutare le persone a capire che cos’è l’IA, che cosa può fare e che cosa no, e come utilizzarla in modo responsabile a casa e sul lavoro.
La prima fase del programma partirà a maggio, secondo quanto annunciato.
L’autorità maltese per l’innovazione digitale gestirà l’accesso agli abbonamenti gratuiti e ha dichiarato che il programma si amplierà man mano che più persone completeranno il corso.
"Offrendo questa formazione insieme all’accesso gratuito agli strumenti digitali più avanzati oggi disponibili, trasformiamo un concetto ancora poco familiare in un aiuto concreto per le nostre famiglie, per gli studenti e per i lavoratori", ha dichiarato Silvio Schembri, ministro dell’Economia, delle Imprese e dei Progetti strategici di Malta, nell’annuncio.
La partnership è la prima di questo tipo, secondo quanto annunciato.
"Malta è in prima linea, mostrando come i Paesi possano mettere i propri cittadini nelle condizioni di beneficiare del potenziale trasformativo dell’IA", ha dichiarato George Osborne, responsabile di OpenAI for Countries, un’iniziativa di OpenAI "incentrata sulle priorità locali".
La partnership si inserisce in una tendenza crescente tra i governi, che cercano modi concreti per aiutare le persone a prendere confidenza con l’uso dell’IA e applicarla ai compiti di tutti i giorni.
L’anno scorso Anthropic ha annunciato un progetto che offre l’accesso a Claude a tutti gli insegnanti in Islanda, il suo assistente di IA, per aiutarli nella preparazione delle lezioni, nella creazione di materiali didattici e nelle attività amministrative.
A settembre 2025 OpenAI ha annunciato una partnership con il governo greco per portare la sua tecnologia nelle scuole secondarie e nelle start-up di tutto il Paese.
Nel frattempo, a febbraio 2025, il governo del Regno Unito ha firmato un memorandum d’intesa con Anthropic per migliorare l’accesso delle persone alle informazioni e ai servizi pubblici online e il modo in cui interagiscono con essi.