Di Euronews

Secondo un sondaggio Ipsos per Euronews, l'estrema destra è destinata a vincere nei Paesi Bassi. Il gruppo Identità e Democrazia potrebbe conquistare 18 dei 31 seggi del Paese al Parlamento europeo. I Verdi e Renew potrebbero conquistare sette seggi ciascuno

Durante l'ultimo fine settimana di campagna elettorale prima delle elezioni europee, i principali candidati olandesi al Parlamento Ue sono scesi in strada per cercare di convincere gli elettori a votare per loro. Come in molti Paesi dell'Unione anche qui l'estrema destra è in netto vantaggio, una tendenza in linea con l'esito delle ultime elezioni politiche che hanno visto vincente il Partito per la libertà (Pvv).

L'estrema destra in vantaggio, vittoria data per scontato

Dirk Gotink è candidato per il Nuovo contratto sociale, un partito di centrodestra lanciato 9 mesi fa: “Siamo in crescita, ad aprile eravamo a zero e ora il secondo posto è raggiungibile. Penso che l'affluenza sarà molto decisiva, quindi è davvero emozionante”, ha dichiarato.

Gli elettori dovranno scegliere tra venti liste. Le priorità cambiano per ogni partito. “Tutte le normative in arrivo, per gli animali, la natura, l'ambiente, il clima, sono il fulcro di queste elezioni”, ha sottolineato Anja Hazekamp del Partito per gli animali (PvdD).

Per alcuni è un'opportunità di opporsi a Geert Wilders, l'estremista di destra che ha vinto le elezioni parlamentari nazionali e che ora promette di adottare la politica migratoria "tra le più severe di sempre".

