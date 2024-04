Di Euronews

Presentati i candidati del movimento politico transnazionale Volt che si presenta come un vero e proprio partito europeo

L'olandese Sophie In 'T Veld e il tedesco Damian Boeselager sono stati scelti a Bruxelles come candidati principali alle elezioni europee per Volt, un movimento politico transnazionale che si presenta come un vero e proprio partito europeo.

Volt, si legge sul sito web, "è un movimento politico fondato sui valori della libertà, dell’uguaglianza, dell’equità intergenerazionale, di genere e territoriale, della solidarietà tra e nei popoli e dell’uso sostenibile delle risorse naturali". "Volt crede fermamente nella democrazia liberale come strumento che ha consentito di fare dell’Italia e dell’Europa luoghi di pace e prosperità", scrivono ancora i fondatori.

Damian Boeselager è stato il primo membro del partito a essere eletto al Parlamento europeo durante le elezioni del 2019. "Penso che Ursula von der Leyen non dovrebbe essere presidente della Commissione per un secondo mandato", dice Sophie In 'T Veld

Volt è in corsa in 16 Paesi dell'Ue. Hanno una lista transnazionale "simbolica" con candidati provenienti da diversi Paesi, ma le liste reali differiscono da uno Stato membro all'altro.

Se alcuni candidati venissero eletti, si unirebbero al gruppo liberale dei Verdi nel prossimo Parlamento europeo: Volt negozierebbe con i due gruppi e poi sottoporrebbe la decisione al voto dei suoi membri.