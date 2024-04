Il nuovo Técnico Innovation Center di Lisbona è un moderno punto di incontro tra mondo accademico, imprese e cittadini. L'edificio è stato aperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione

Da stazione ferroviaria in disuso a centro di conoscenza. Il nuovo Técnico Innovation Center di Lisbona è un moderno punto di incontro tra mondo accademico, imprese e cittadini. L'edificio è stato aperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione.

"Abbiamo trasformato l'edificio - dice Miguel Amado, professore ordinario di architettura dell'Instituto Superior Técnico -. Lo abbiamo ristrutturato, abbiamo cercato di mantenere la sua immagine e abbiamo usato nuovi materiali con tecnologie bioclimatiche più efficienti".

La vecchia stazione ferroviaria di Arco do Cego, costruita nel 1904, è stata ristrutturata usando idee e tecniche innovative. Sono stati usati nuovi materiali, come l'acciaio, e sistemi bioclimatici per aumentare l'efficienza.

"Tutto il ricambio d'aria per garantire la qualità dell'aria all'interno dell'edificio avviene dal basso verso l'alto - dice Amado - sfruttando l'effetto della termodinamica dei fluidi, in modo che l'aria fredda e calda salga e venga purificata grazie ai nostri sistemi tecnici".

La nuova struttura consente al Campus Alameda dell'Università di Lisbona di guadagnare 5.000 metri quadrati. Una sala polifunzionale per ospitare eventi e una grande sala espositiva renderanno più accessibile ai cittadini il lavoro dei 23 centri dell'Instituto Superior Técnico.

"La conoscenza di solito è nascosta dietro le porte delle università e delle unità di ricerca - dice il professor Rogério Colaço, presidente dell'Instituto Superior Técnico -. Dobbiamo farla emergere, mostrare alle persone perché è importante investire nella conoscenza e investire nella ricerca scientifica, nello sviluppo e nell'imprenditorialità. Qual è il valore di ciò che facciamo? È questo il punto: questo edificio è come una vetrina".

Il budget del progetto è di 13 milioni di euro, di cui 5,3 coperti dalla Politica di Coesione dell'Unione europea e 7,5 dall'istituto stesso, il 58% del totale. Sofia Ferreira è una studentessa che ha partecipato alla progettazione di un'area studio, che sarà aperta 24 ore su 24 sia agli studenti che al pubblico.

"Abbiamo due aree diverse - dice Sofia -. Una dove gli studenti possono studiare in gruppo o individualmente, con tavoli per più persone, e poi un'area chillout o lounge dove possono studiare più comodamente". Una vetrina di conoscenze per creare sinergie tra comunità accademica, imprenditori e società.