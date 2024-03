Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Dopo settimane di disaccordi, i 27 hanno raggiunto un accordo durante il Consiglio dei ministri degli Affari esteri di questo lunedì. Manca l'approvazione del Coreper. Borrell contro Israele: "Ha trasformato Gaza nel più grande cimitero a cielo aperto"

Dopo settimane di disaccordi, l'Unione europea ha raggiunto un "accordo politico" per sanzionare i coloni israeliani estremisti. La svolta è avvenuta questo lunedì durante il Consiglio dei ministri degli Esteri del blocco.

"Abbiamo discusso delle sanzioni (contro) Hamas. E ci siamo accordati sulle sanzioni ai coloni estremisti. Non è stato possibile nello scorso Consiglio. Questa volta è stato possibile. È stato concordato un solido compromesso a livello di lavoro e spero che questo continui fino alla piena adozione", ha annunciato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri Josep Borrell al termine dell'incontro. "Ma l'accordo politico c'è".

Sbloccato dopo mesi di stallo per una manciata di Paesi membri

Le sanzioni erano in cantiere da mesi e inizialmente erano state bloccate da una manciata di Paesi, tra cui Germania, Repubblica Ceca e Austria, che sono tra i più convinti sostenitori di Israele.

Ma la devastazione della Striscia di Gaza e le continue notizie di violenze perpetrate da cittadini israeliani contro i palestinesi hanno dato un senso di urgenza ai colloqui, che si sono ulteriormente approfonditi dopo che Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno sanzionato una manciata di coloni estremisti.

L'ultimo ostacolo è stato l'Ungheria che, secondo i diplomatici, la settimana scorsa aveva anticipato che avrebbe fatto cadere la sua opposizione, facendo sperare in una svolta nella riunione di lunedì.

L'accordo politico richiede ancora l'adozione finale da parte del Coreper (il comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue). Solo allora sarà possibile conoscere l'identità dei coloni inseriti nella lista nera.

Gli insediamenti in Cisgiordania sono illegali secondo il diritto internazionale e sono considerati un ostacolo importante al raggiungimento di una pace duratura nell'ambito della soluzione dei due Stati.

La decisione fa parte di un'attenta coreografia diplomatica che coincide con le nuove sanzioni contro Hamas, che il blocco considera un'organizzazione terroristica.

In reazione agli attacchi del 7 ottobre, che hanno ucciso oltre 1.100 civili in Israele, l'Ue ha istituito un regime di sanzioni specifico per colpire qualsiasi individuo o entità sospettata di sostenere, materialmente o finanziariamente, Hamas e la Jihad islamica palestinese (PIJ).

Sei finanziatori sono stati aggiunti alla lista nera il 19 gennaio scorso.

Borrell: Gaza è il più grande "cimitero a cielo aperto"

La riunione dei ministri degli Affari esteri di lunedì ha avuto luogo mentre la Classificazione integrata della fase di sicurezza alimentare (Ipc) pubblicava un nuovo rapporto che mostra l'estrema gravità della crisi umanitaria a Gaza, dove più di 31mila persone sono state uccise dall'inizio dell'offensiva israeliana.

Secondo l'Ipc, "l'intera popolazione della Striscia di Gaza (2,23 milioni) sta affrontando alti livelli di insicurezza alimentare acuta", con metà della popolazione sotto la categoria di catastrofe. Nella parte settentrionale dell'enclave, la carestia è "imminente".

Il conflitto militare, la scarsità di aiuti umanitari e l'accesso limitato alle forniture alimentari, all'assistenza sanitaria, all'acqua e ai servizi igienici sono tutti fattori alla base del deterioramento.

"L'escalation delle ostilità ha causato danni diffusi ai beni e alle infrastrutture indispensabili alla sopravvivenza. Circa il 50 per cento degli edifici - e più del 70 per cento nei governatorati settentrionali - sono stati danneggiati o distrutti", si legge nel rapporto.

Prima di entrare in riunione Josep Borrell ha dipinto un quadro desolante della situazione sul campo.

"Gaza prima della guerra era la più grande prigione a cielo aperto. Oggi è il più grande cimitero a cielo aperto. Un cimitero per decine di migliaia di persone e anche un cimitero per molti dei più importanti principi del diritto umanitario", ha dichiarato Borrell ai giornalisti.

Nessuna novità sulla revisione dell'accordo Ue-Israele

Il capo della diplomazia europea ha anche detto che proporrà un "dibattito di orientamento politico" sul futuro dell'Accordo di associazione Ue-Israele, in vigore dal 2000. Il mese scorso Spagna e Irlanda, due delle voci più critiche del blocco nei confronti del primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno unito le forze e chiesto una "revisione urgente" dell'accordo.

Ma durante la riunione ministeriale almeno sei Stati membri si sonoopposti alla revisione: Germania, Italia, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria e Ungheria, hanno dichiarato diversi diplomatici a Euronews, parlando a condizione di anonimato.

Un diplomatico ha osservato che la maggior parte degli Stati ha sostenuto l'idea di invitare il ministro degli Esteri israeliano, Yisrael Katz, a discutere questa e altre questioni a Bruxelles.