Un video virale sui social media mostrerebbe Papa Francesco mentre parla del suo programma segreto per controllare il mondo. Il fact-checking di Euronews

Papa Francesco ha veramente detto che "la Chiesa cattolica è la madre delle prostitute"? È quanto sostiene un video virale sui social media che mostra il Papa mentre parla in italiano e rivela il suo piano segreto per controllare il mondo e punire quei cristiani per aver guardato lo Hobbit o il Trono di Spade.

Il video è stato condiviso 20mila volte a gennaio su Facebook e si intitola "La verità sui Vaticano e sui gesuiti".

I sottotitoli in inglese sono però inventati. Il video originale del 2014 mostra un messaggio del Papasull’unità dei cristiani. Nel video non si parla di programmi segreti o di film proibiti, ma solo di unità e amore cristiani.