La decisione di approvare l'estrazione commerciale nei fondali marini ha evidenziato una spaccatura tra sinistra e destra all'Europarlamento

La Norvegia - che non fa parte dei 27 Stati membri dell'Unione europea - è diventata il primo Paese al mondo ad approvare lo sfruttamento dei fondali marini il 9 gennaio, quando il Parlamento ha votato a favore dell'autorizzazione alle compagnie minerarie di setacciare 281.000 km quadrati delle sue acque, un'area grande quasi quanto l'Italia.

La decisione è stata criticata da scienziati e ambientalisti, che mettono in guardia da danni potenzialmente irreversibili agli ecosistemi marini.

Trivelle, "una decisione irresponsabile"

In un dibattito al Parlamento europeo di Strasburgo, mercoledì, i legislatori europei appartenenti a gruppi di sinistra e favorevoli al clima hanno definito la decisione irresponsabile.

"Come è possibile che questa proposta sia stata approvata quando 800 scienziati si oppongono e l'Agenzia norvegese per l'ambiente ha dato parere negativo?", ha chiesto César Luena, deputato per i Socialisti e Democratici (S&D).

"L'Unione europea, commissario, deve agire ora", ha aggiunto, rivolgendosi a Janusz Wojciechowski, responsabile dell'agricoltura dell'Unione, presente al dibattito.

Anche i membri del gruppo centrista e liberale Renew Europe hanno definito "prematura" la mossa, invitando alla cautela finché non saranno colmate le lacune scientifiche.

"Non commettiamo in mare gli stessi errori che abbiamo già commesso sulla terraferma", ha dichiarato Catherine Chabaud, eurodeputata di Renew Europe.

Cosa si cerca nelle profondità del mare

L'estrazione in profondità comporta lo scavo dei fondali oceanici alla ricerca di materiali critici come il rame, il nichel e il cobalto che si trovano in rocce grandi come un pugno, chiamate noduli polimetallici.

Questi materiali - essenziali per applicazioni di tecnologia pulita come batterie per veicoli elettrici, semiconduttori e pannelli solari - sono abbondanti sui fondali marini.

Con le potenze mondiali che cercano di superare le gravi carenze delle attuali catene di approvvigionamento, l'estrazione dai fondali oceanici sta diventando una prospettiva strategicamente e commercialmente attraente per gli Stati che cercano di avanzare nella corsa geopolitica alle materie prime.

I timori dell'Ue sull'estrazione mineraria in acque profonde

A dicembre, Bruxelles ha adottato la legge sulle materie prime critiche (CRMA) per ridurre la sua dipendenza dalla Cina per le materie prime e diversificare le sue catene di approvvigionamento.

Tuttavia, la Commissione e il Parlamento europeo chiedono una moratoria internazionale sull'estrazione in acque profonde fino a quando non saranno colmate le lacune scientifiche, citando le preoccupazioni ambientali, tra cui i danni alla vita marina e l'interruzione degli stock ittici.

Il blocco teme anche che l'estrazione possa destabilizzare i livelli di carbonio nell'oceano e quindi ridurre la capacità di mitigare l'aumento delle temperature globali.

Finora solo sette Stati membri dell'Ue - Spagna, Francia, Germania, Svezia, Irlanda, Finlandia e Portogallo - hanno appoggiato apertamente questa richiesta.

La destra politica accusa la sinistra di "ipocrisia"

Ma non tutti i deputati dell'aula di Strasburgo si sono opposti alla mossa della Norvegia.

Gli eurodeputati di destra hanno accusato i loro omologhi di sinistra di ipocrisia per essersi opposti agli sforzi di aumentare la disponibilità di materie prime, mentre il blocco dipende ancora da Stati non democratici per il suo approvvigionamento.

La Repubblica Democratica del Congo (RDC), dove il lavoro minorile, le violazioni dei diritti umani e la corruzione sono ampiamente documentati, è uno dei Paesi africani con cui il blocco ha firmato un partenariato strategico.

"La verità è che attualmente ci riforniamo da Cina, Russia e Congo per tutti i minerali di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato Tom Berendsen, eurodeputato del Partito Popolare Europeo (PPE).

"La catena di approvvigionamento è instabile e le condizioni di lavoro e i requisiti ambientali in questi Paesi non sono all'altezza dei nostri standard. In breve, se vogliamo continuare sulla strada dell'energia pulita, e vogliamo farlo, ciò significa anche fare scelte difficili", ha aggiunto.

Il dibattito ha evidenziato una spaccatura sempre più evidente nel Parlamento europeo sul futuro percorso industriale dell'Europa. Gli eurodeputati del gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (ID) hanno usato il dibattito per chiedere al blocco di aumentare sempre più l'energia nucleare.

Wojciechowski ha dichiarato che la Commissione era "molto preoccupata" per la decisione della Norvegia, in quanto potenzialmente in contrasto con gli obblighi previsti dal Trattato delle Nazioni Unite sull'alto mare, dall'Accordo di Parigi e dalla Convenzione Ospar sulla protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nord-orientale.

La decisione della Norvegia solleva inoltre potenziali controversie territoriali. L'area proposta per l'estrazione comprende l'arcipelago delle Svalbard nell'Artico, un'area sotto la sovranità norvegese ma in cui altre nazioni, tra cui l'Ue e il Regno Unito, hanno storicamente goduto di pari diritti sulle attività commerciali nelle sue acque.

Secondo il Trattato delle Svalbard del 1920, le nazioni cofirmatarie dovrebbero avere pari accesso alle Svalbard per la pesca e per le operazioni industriali, minerarie e commerciali.