L'Ue lancia una banca dell'idrogeno per sviluppare la fonte di energia

Una banca dell'idrogeno potrebbe consentire di mobilitare 800 milioni di euro di fondi europei per lo sviluppo del settore, sfruttando le energie rinnovabili

La Commissione europea sta lanciando una Banca dell'idrogeno per sostenere la diffusione della fonte di energia, quando prodotta grazie a fonti rinnovabili, nel mix energetico dei Paesi membri.

800 milioni di euro per lo sviluppo dell'idrogeno verde

Secondo Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione di Bruxelles, l'Ue "deve dimostrare chiaramente il suo ruolo di leader mondiale nell'uso di queste nuove tecnologie. Possiamo effettivamente sostituire i combustibili fossili con l'idrogeno verde, e possiamo produrre acciaio con un'impronta di CO2 molto bassa o nulla. Possiamo anche avere automobili, autobus, treni, persino aerei e navi alimentati grazie all'idrogeno, che non è inquina".

Nel 2022, l'idrogeno ha rappresentato meno del 2% del consumo energetico europeo ed è stato utilizzato principalmente per produrre prodotti chimici, come plastica e fertilizzanti. La priorità di Bruxelles è sviluppare il settore, con l'obiettivo di produrre 10 milioni di tonnellate e di importarne altrettante entro il 2030.

Durante la Settimana dell'idrogeno a Bruxelles, si è cercato di far dialogare a tale scopo la Commissione europea, i responsabili politici, i ricercatori e l'industria.

"I Paesi con molto sole e vento saranno avvantaggiati"

Jorgo Chatzimarkakis, amministratore delegato di Hydrogen Europe, ritiene che "la crisi energetica che l'Europa ha affrontato finora, soprattutto a causa dell'invasione della Russia in Ucraina, ha dimostrato quanto la nostra dipendenza sia forte. Possiamo produrre idrogeno verde in Europa, soprattutto nei Paesi che hanno molto vento e molto sole. La Spagna o l'Irlanda o la Danimarca sono perfetti per la produzione di idrogeno. Ma, a dire il vero, abbiamo anche bisogno di importare idrogeno. Ed è per questo che siamo molto felici di accogliere qui Sudafrica, Brasile e Arabia Saudita".

C'è ancora molto lavoro da fare in termini di infrastrutture e investimenti, ma alcuni progetti sono già avanzati. La Germania ha già chiesto al Regno Unito di prendere in considerazione la costruzione di un idrogenodotto lungo centinaia di chilometri, sotto al Mare del Nord, e tra Spagna e Francia si sta preparando una pipeline sottomarina.