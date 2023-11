La democrazia arranca in tutto il mondo (e pure in Europa)

Nel suo approfondimento settimanale "Stato dell'Unione", Stefan Grobe analizza i risultati di un rapporto sullo stato della democrazia nel mondo

Il rapporto Global State of Democracy 2023, stilato dall'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, organizzazione intergovernativa con sede a Stoccolma, registra un declino complessivo dei fondamenti democratici in tutto il mondo.

Anche l'Europa vede cali significativi, pur restando la regione con gli standard più elevati del pianeta. Nel suo approfondimento settimanale "Stato dell'Unione", Stefan Grobe ne parla con l'autrice dello studio, Seema Shah, responsabile della valutazione della democrazia dell'istituto.

Tra i momenti salienti della settimana, anche l'incontro a Bletchley Park, nel Regno Unito dei leader mondiali, per discutere dei rischi connessi allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.